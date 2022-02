Aldeia do Pereiro alvo de obras de valorização

A aldeia do Pereiro, no concelho de Alcoutim, vai ser alvo de obras de valorização com um investimento de cerca de 530 mil euros, cuja conclusão está agendada para o final deste ano, anunciou a autarquia.

Estas obras na aldeia vão começar após a assinatura do termo de aceitação de uma candidatura ao PADRE, com um investimento elegível de 756.163,66 euros ao qual foi atribuída uma comparticipação comunitária (FEDER) de 529.314,57 euros.

Pretende-se a requalificação das ruas com a criação de estacionamento ordenado e, junto à rotunda, os espaços serão revestidos a calçada tradicional, além de serem instalados equipamentos geriátricos.

Serão criados circuitos pedonais e ciclovias que vão permitir uma melhor ligação entre a Área de Serviço de Autocaravanas do Pereiro e a aldeia.