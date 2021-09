A região algarvia é uma das zonas do País mais bem preparadas para reagir e responder a um sismo, segundo conta ao JA o engenheiro civil João Estevão. No entanto, o também docente da Universidade do Algarve alerta para a falta de um sistema de evacuação das praias, nomeadamente das ilhas da Ria Formosa

O sismo e tsunami de 1755, apesar de longínquo temporalmente, é do conhecimento geral. Com uma grande magnitude, causou danos desde o Algarve à zona de Leiria, deixando um rasto de destruição que terminou com um tsunami. Mas poderá o Algarve voltar a sofrer um grande sismo desta magnitude, seguido de um tsunami? Segundo João Estevão, especialista em engenharia sísmica, este tipo de catástrofes são “um fenómeno recorrente, mas bastante intervalado”.

João Estevão, engenheiro civil, docente da UAlg e especialista em engenharia sísmica

“Só conseguimos prevenir os efeitos, não se consegue prever quando vai acontecer. Os sismos ocorrem quando a natureza quiser. A probabilidade de ocorrer como em 1755 é muito baixa, no entanto pode acontecer. Não temos um relógio que diga que chegou a hora”, acrescenta.

O especialista refere ainda ao JA que apenas “podemos perceber se é provável ou não provável, mas o quando e onde é muito relativo”.

Relativamente a um sismo de grande magnitude, seguido de tsunami, como aconteceu em 1755, João Estevão explica que segundo os registos que existem, “esse tipo de fenómenos podem acontecer de mil em mil anos” apesar da probabilidade continuar a ser “muito baixa”, mas não impossível, uma vez que “já aconteceu no passado, com sequências mais próximas”.

