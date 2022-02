Algarvia Melissa Chappelet lança novo livro

Melissa Chappelet lançou uma nova obra literária, intitulada "Renascer”, com o selo da Editora Europa e que já pode ser adquirido nos locais habituais.

Este livro da escritora algarvia conta a história de “um casal desde as suas mais belas declarações de amor até as suas dores mais profundas”, segundo o comunicado.

“Uma história que envolve muita violência emocional e um desfecho que retrata a força de uma mulher que já havia perdido tudo, inclusive a dignidade. Nesta obra, a autora alerta a perigosa romantização da dor e aborda o sofrimento de uma mulher enclausurada num relacionamento repleto de abusos, jogos psicológicos, violência física e verbal, mostrando que o amor pode ser uma doença, se ignorados os sintomas”, acrescenta.

Nesta obra, Melissa Chappelet revela que “devemos amar, devemos amar bastante, mas de forma que, para amar, nunca seja necessário abdicar de uma das vidas. Que a presente história dê guarida a todas as pessoas que padecem do mesmo mal de que a autora padeceu. Que vos mostre que o vosso sofrimento, em circunstância alguma, deve ser usado para aliviar a dor de alguém”

Melissa Chappelet nasceu no Algarve em 1996 e apresenta uma escrita metafórica com temas relacionados com as dores reais.