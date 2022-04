Algarvio vai participar no Campeonato Mundial de Cocktails

Com o apoio do município de Albufeira, realizou-se entre 01 e 03 de abril, o Concurso Nacional de Cocktails, que catapultou o algarvio Renato Pires para o Campeonato Mundial de Cocktails, a realizar-se em Cuba, no próximo mês de novembro.

Esta é “uma iniciativa de extrema importância para Albufeira, para o turismo do município e também uma forma de promoção desta atividade profissional”, disse Cristiano Cabrita, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

O algarvio Renato Pires é o grande vencedor do Concurso Nacional de Cocktails, na modalidade Clássica e vai representar Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails.

Nesta edição, os 40 participantes do concurso, apurados para a final, tiveram a oportunidade de desenvolver as suas habilidades com uma MasterClass, de visitar algumas das destilarias e fábricas de cerveja da região e ainda assistir à apresentação do Livro ‘ABP 50 anos’ da autoria de Abílio Marques, um dos mais consagrados barmans portugueses.