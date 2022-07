Aljezur já hasteou Bandeira Azul nas praias

As praias da Arrifana e Odeceixe-Mar, em Aljezur, já têm as suas bandeiras azuis hasteadas, que decorreu durante uma cerimónia no dia 6 de julho, anunciou a autarquia.

“A ostentação deste galardão, símbolo de qualidade e excelência, atribuído pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, atesta a qualidade das águas balneares do concelho, as infraestruturas de apoio e as ações de informação e educação ambiental realizadas nas praias, prestigiando deste modo, o concelho de Aljezur enquanto destino turístico”, refere em comunicado.

A cerimónia contou com a participação de membros da Câmara Municipal de Aljezur, da Agência Portuguesa do Ambiente, do Capitão do Porto de Lagos, da Autoridade Marítima, dos presidentes das Juntas de Freguesia e dos concessionários.

Foi ainda hasteada a Bandeira Qualidade de Ouro, da QUERCUS, em nove praias do concelho de Aljezur, nomeadamente do Amado, Amoreira-Mar, Amoreira-Rio, Arrifana, Bordeira, Monte Clérigo, Odeceixe-Mar, Vale dos Homens e Vale Figueiras.