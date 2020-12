Aljezur quer iniciar processo para ter ensino secundário no concelho

PUB

A Câmara de Aljezur aprovou por unanimidade uma proposta para se iniciar o processo para criação do ensino secundário em Aljezur junto da entidade competente para o efeito, a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares do Algarve.

“Ao longo dos últimos anos letivos temos vindo a assistir a um aumento consistente do número de alunos no Agrupamento de Escolas de Aljezur, numa tendência crescente, mas sustentada, que não coloca incapacidade de resposta, por enquanto. Não deixa, no entanto, de ser uma situação a que devemos estar atentos, a evolução crescente do número de alunos desde a educação pré-escolar até ao 9º ano do ensino básico”, observa o município.

Segundo a autarquia, dado que se torna necessário rever e atualizar a Carta Educativa, o conhecimento de uma realidade que tem vindo a alterar-se “é fundamental para projetar alterações ao que hoje temos em termos de equipamentos e aumento da sua capacidade, numa perspetiva de futuro”.

Por outro lado, enuncia em comunicado, com a alteração da escolaridade obrigatória para 12 anos, o número de alunos do concelho de Aljezur a frequentar o ensino secundário nos dois Agrupamentos de Escolas de Lagos, também aumentou.

“Feita a análise dos alunos transportados e inscritos nos dois Agrupamentos de Escolas de Lagos, entre os anos letivos 2016/2017 e 2019/2020, registamos uma média anual de cerca de 116 alunos”, afirma.

Foram analisados ainda quais os cursos mais frequentados pelos alunos de Aljezur, tendo-se concluído que 63% frequentam os Cursos Cientifico-Humanísticos e os restantes distribuem-se por 28 Cursos Técnico-Profissionais.

Dentro dos cursos técnico-profissionais os cursos com mais procura, no total dos quatro anos analisados, são: Técnico de gestão (21), Técnico de apoio à infância, Técnico de turismo, Técnico de Gestão e Programação Informática (16), Técnico de Restaurante e Bar (15), Técnico Auxiliar de Saúde (14) e Técnico de Desporto (12). Os restantes 21 cursos apresentam frequências abaixo de 7 alunos.

De acordo com a autarquia, atualmente mais de cem jovens do concelho fazem cerca de 70 quilómetros diariamente, saindo de casa pela manhã e regressando ao final de tarde/noite, esforço que é sobretudo pior para os que residem fora dos núcleos mais urbanos do concelho, “situação que a Câmara apoia através de transporte da autarquia, que acresce ao transporte escolar no interior do concelho, hoje como sabemos, mais agravada com o momento de pandemia que vivemos”.

“Tem havido ao longo dos anos um esforço de todos, alunos, famílias e autarquia, porque o número de alunos não nos permitia aspirar a ter no concelho este patamar”.

No entanto, perante uma nova realidade e acreditando que estes números se manterão estáveis e poderão mesmo aumentar, o executivo municipal entende que haverá condições para se dar início ao processo de preparação e negociação para que o Ensino Secundário “seja uma realidade no concelho de Aljezur, trazendo para Aljezur mais e melhores condições para os nossos jovens”, conclui.