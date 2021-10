Apolinário quer tudo a postos para assaltar a bazuca

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, apelou esta semana aos municípios algarvios, entidades regionais e empresas que se preparem “para ir a jogo”, candidatando-se a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que de outro modo poderão não vir para o Algarve

“As empresas têm que se preparar com bons projetos para os avisos dirigidos à competitividade e digitalização empresarial; as diferentes entidades da região têm igualmente que procurar em cada área captar o máximo de verbas do PRR”, sustentou José Apolinário, em declarações ao JA.

Recordou a propósito que as verbas da “bazuca” destinadas ao Algarve, já regionalizadas, são apenas as que se destinam à eficiência hídrica (210 milhões de euros) e à nova ponte de Alcoutim (9 milhões), a que no futuro poderá acrescer a construção da circular regional de Olhão, que se destinará a retirar do centro daquela cidade o trânsito da EN125 que a ela não se destina. A via custará entre 20 e 30 milhões de euros.

O responsável máximo da CCDR destacou que, fora esses cerca de 250 milhões de euros, podem chegar à região outras verbas, mas elas não se encontram territorializadas, dependendo de candidaturas a apresentar pelas câmaras municipais, entidades como organismos desconcentrados, associações, IPSS e, em alguns casos (a minoria deles) empresas privadas. Neste último caso encontram-se os fundos a atribuir pelo IAPMEI.

(…)

João Prudêncio

(leia a notícia completa no Jornal do Algarve de 21 de outubro de 2021)

Assine o Jornal do Algarve e aceda a conteúdos exclusivos para assinantes

PUB