Apresentado livro e exposição sobre áreas marinhas protegidas

No dia 15 de junho foram apresentados o livro e a exposição “Áreas Marinhas Protegidas da Costa Sudoeste”, na Associação de Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina (APPACV).

A exposição itinerante ficará patente no concelho de Aljezur durante os próximos três meses, seguindo depois para os municípios de Odemira e Vila do Bispo.

Nestes dois produtos são apresentados alguns dos principais resultados obtidos no projeto MARSW (https://marsw.pt).

O destaque da informação apresentada é dado a temáticas relevantes para o conhecimento e conservação do Parque Marinho do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Informações sobre espécies com interesse conservacionista, como o mero, ou com interesse comercial, como o percebe, habitats considerados prioritários para a conservação, grutas submarinas e a pesca comercial são alguns dos temas abordados na exposição.



O trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto MARSW, cuja coordenação e execução científica foram asseguradas por um consórcio constituído pelos polos do MARE da Universidade de Évora e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e pelo CCMAR (Universidade do Algarve).

O projeto foi cofinanciado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e comparticipado pelo Fundo Ambiental e pelas Câmaras Municipais de Aljezur, Odemira e Vila do Bispo.

Para aceder ao catálogo da exposição clique aqui.