Artistas nacionais animam “Verão em Tavira” em segurança

Vários artistas da música nacional fazem parte da programação do “Verão em Tavira”, que durante o mês de agosto e setembro vão proporcionar espetáculos a preços acessíveis ou gratuitos, no Parque e Pátio do Palácio da Galeria, anunciou a autarquia.

Cumprindo os Planos de Contingência e as regras aprovadas pela Direção-Geral de Saúde, os espetáculos vão decorrer ao ar livre, com distanciamento social, até 5 de setembro.

O conceito Jazz no Palácio volta a fazer parte da programação, com três concertos no Pátio do Palácio da Galeria, pelas 22:00, nos dias 4, 24 e 25 de agosto com a participação de Mário Laginha Trio, Maria João & Carlos Bica Quartet e Mano a Mano.

Os artistas locais Osmose, Fado Tropical, Poetas Cantados, GIGGY, 4 Soul, Banda Musical de Tavira e D’ Dance Company, também têm a oportunidade de participar neste evento, com atuações marcadas para as 22:00 dos dias 5, 6, 19 e 26 de agosto.

A 7 de agosto o destaque vai para o projeto “Uma Mulher não chora”, de Renato Júnior, que vai decorrer pelas 22:00 no Parque do Palácio, com a participação de Viviane, Sofia Escobar, Rita RedShoes, Joana Amendoeira, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Luanda Cozetti e Ana Bacalhau, que vão homenagear todas as mulheres.

No Dia Internacional da Juventude, a 12 de agosto, é a vez de Fernando Daniel subir ao palco do Parque do Palácio, pelas 22:00.

A 13 de agosto, o mesmo local recebe a Orquestra de Jazz do Algarve, enquanto no dia seguinte é a vez de Capitão Fasto e no dia 18 o pianista Pedro Burmester.

O rapper Carlão sobe ao palco no dia 21 de agosto, pelas 22:00, no Parque do Palácio”, seguido do projeto Miramar com Frankie Chavez e Peixe no dia 27.

Os representantes deste ano da Eurovisão, The Black Mamba, vão atuar em Tavira a 28 de agosto, pelas 22:00, encerrando o primeiro mês do evento.

Em setembro, o mês começa com um concerto de Fábia Rebordão, no dia 2, e de Sara Correia no dia 4, pelas 20:00 no Parque do Palácio da Galeria.

Já as Galas de Fado, da associação Fado com História, contam com Raquel Peters, Sara Gonçalves, Teresa Viola, Aurora Gonçalves, Márcio Gonçalves, Sara Minhalma e Sandra Pacheco nos dias 20 de agosto e 3 de setembro.

A programação do “Verão em Tavira” encerra com um concerto dos Amor Electro, no dia 6 de setembro, pelas 22:00 no Parque do Palácio da Galeria.

Em relação a exposições, o Museu Municipal de Tavira estará de portas abertas de terça-feira a sábado, entre as 09:15 e as 16:30, com “A Arte que é – II” e “Dieta Mediterrânica, Património Cultural Milenar”.

Já no Núcleo Islâmico está patente as exposições “De Triana a Tavira. Cerâmicas sevilhanas dos séculos XIV a XVII” e “Tavira Islâmica”.

A Ermida de São Roque, através de uma iniciativa do Museu Zer0, de 3 a 19 de agosto tem patente a exposição “S(o)al”, além dos trabalhos de Luís Conceição e Flow Productions, de 19 de agosto a 11 de setembro.

Durante este período de verão, as feiras de artesanato estão de regresso ao jardim das palmeiras à sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 18:00.

Os bilhetes para os espetáculos podem ser adquiridos na Praça da República, no largo em frente ao Palácio da Galeria e no próprio local. Para os espetáculos gratuitos, é obrigatória a aquisição prévia de ingressos.

