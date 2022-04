Associação dos Empresários elege novos órgãos sociais

A Associação dos Empresários do Concelho de Vila Real de Santo António (AECV) elegeu, esta sexta-feira, dia 08 de abril, os novos órgãos sociais, em Assembleia Geral realizada no Centro Cultural António Aleixo.

Decorrido o ato eleitoral, João Luís Correia de Campos será o novo presidente da Assembleia Geral, enquanto Luís Camarada Rodrigues assumirá o cargo de presidente da Direção. A presidência do Conselho Fiscal será liderada por Francisco Conceição Noronha.

A AECV tem como missão defender e representar os empresários do concelho de Vila Real de Santo António e engloba associados de áreas distintas tais como comércio, restauração ou indústria.

São objetivos da nova direção definir um conjunto de metas e objetivos para o futuro do comércio de Vila Real de Santo António e trabalhar na candidatura ao projeto ‘Bairros Digitais’, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência português (PRR).

A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Ricardo Cipriano, que manifestou “total disponibilidade” da autarquia para trabalhar com a associação e disse estar empenhado “na revitalização do tecido económico do concelho”, nomeadamente através da candidatura ao projeto ‘Bairros Digitais.