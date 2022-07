Suspensa atividade da lixeira atingida pelo incêndio de Faro

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve iniciou o procedimento de suspensão da licença de atividade de gestão de resíduos da empresa Inertegarve, em Vale da Venda (Loulé), cuja lixeira foi afetada por um incêndio no dia 14 de julho.

“Decidimos iniciar o procedimento de suspensão da licença de atividade porque consideramos que há um risco importante de produção de efeitos negativos para o ambiente, tal como está previsto na legislação”, explicou o vice-presidente da CCDR Algarve e responsável pelas questões ambientais, José Pacheco.

O processo que vai levar a essa suspensão foi iniciado na passada sexta-feira, dia 15m, em articulação com a GNR e a Câmara de Loulé.

José António Pacheco sublinhou que se trata de uma medida “preventiva” na sequência do incêndio que deflagrou no dia 12 de julho nas Gambelas, no concelho de Faro, e que depois se estendeu a Loulé, mas que teve alguns reacendimentos, alguns deles exatamente nesta lixeira.

Apesar de estar a laborar de forma normal, a empresa Inertegarve estava comprometida a realizar até novembro próximo trabalhos de atualização da unidade que iriam, entre outras coisas, adaptar as instalações aos requisitos legais vigentes em matéria de gestão de resíduos e do regime jurídico da urbanização e edificação e de prevenção e segurança contra incêndios.