Atletas do Qatar estão em estágio em Vila Real de Santo António

Os atletas da Aspire Academy do Qatar estão a estagiar no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António até dia 4 de julho, para preparar o Campeonato Mundial de Atletismo U20, anunciou a LGSP Sports by Lufthansa.

A Aspire Academy é uma reconhecida academia desportiva, líder mundial no desenvolvimento de jovens atletas, que trouxe para o Algarve a equipa de sprints/barreiras, lançamentos e média distância.

“O objetivo do estágio é preparar os nossos atletas durante o treino e competição para o Campeonato Mundial de Atletismo U20, que acontece no Quénia em agosto”, refere o treinador Lee Christopher, em comunicado.

Neste momento, estão em estágio 19 atletas, dois da modalidade de lançamento, cinco de sprints/barreiras e dois de média distância, acompanhados por dez técnicos, que incluem treinadores, coordenadores, fisioterapeutas, biomecânico e professores.

”Paralelamente, estamos a preparar a nossa próxima geração de atletas para o Campeonato Mundial de Sub-20 de 2022”, acrescenta.

A equipa está alojada em Monte Gordo e escolheu este local para estágio “porque o Centro de Alto Rendimento, a área local e o clima são perfeitos para o que precisamos neste momento da nossa preparação”.

Segundo o treinador, “até agora tudo tem estado muito bem, a equipa já se adaptou à rotina e já realizou alguns treinos essenciais no Centro de Alto Rendimento”.

Para o CEO da LGSP, Paulo Geisler, “a Aspire Academy escolheu Portugal para estágio devido às excelentes relações da LGSP Sports by Lufthansa com a Federação de Atletismo do Qatar que resultou recentemente na preparação para os Jogos Olímpicos da equipa de Média Distância, à tranquilidade do nosso país e às excelentes infraestruturas que o Centro de Alto Rendimento de Vila Real de Santo António oferece”.

