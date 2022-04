Baile da pinha e folar gigante marcam o regresso do Mercadinho da Páscoa

Após três anos de interregno, a 6ª edição do Mercadinho da Páscoa está de regresso à Rua Vasco da Gama em Quarteira, de 13 a 16 de abril, das 10:00 às 18:00, numa organização da Junta de Freguesia de Quarteira.

O tradicional Mercadinho da Páscoa, evento já muito conhecido pela comunidade, tem como finalidade, promover os produtos regionais e dinamizar o comércio local nesta época festiva.

Serão cerca de 20 bancas espalhadas ao longo da Rua Vasco da Gama, com uma oferta variada, entre artesanato, bijuteria, doçaria regional e outros produtos originais de produção artesanal.

No sábado, dia 16, a animação é a dobrar. Das 15:00 às 18:00, José Pasadinhas leva música e dança ao Largo do Centro Autárquico com o tradicional Baile da Pinha. Pelas 15:30, o “Folar Gigante da Páscoa”, iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, fará as delícias dos presentes, um folar que terá 100 metros de comprimento e 400 quilos de peso, que será distribuído por todos os que por ali passarem.

O Mercadinho da Páscoa é uma organização da Junta de Freguesia de Quarteira, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.