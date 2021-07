Câmara de Castro Marim já tem quatro veículos elétricos

A Câmara Municipal de Castro Marim já tem na sua frota quatro veículos 100% elétricos que são utilizados para transporte social, fiscalização e serviço de águas, anunciou a autarquia.

“São serviços essenciais e com grande impacto na vida da população e que agora se realizam com veículos 100% elétricos, na senda da descarbonização e da eficiência energética”, refere o município em comunicado.

As duas viaturas que fazem parte do transporte social e de saúde são o resultado de um estudo sobre os circuitos regulares e soluções de mercado que a autarquia levou a cabo há cerca de dois anos, tendo sido apoiada pelo Fundo Ambiental, no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, que comparticipou em 50% no valor dos veículos elétricos, além da aquisição e instalação de um posto de carregamento semirrápido.

Por outro lado, a autarquia adquiriu outros dois veículos 100% elétricos, de baixa autonomia, que são destinados aos serviços municipais externos como fiscalização, abastecimento e tratamento de águas residuais.

Para o público em geral, o concelho já dispõe de dois postos de carregamento normal, um perto da Casa do Sal, em Castro Marim, e outro junto ao Mercado Municipal de Altura.

A instalação destes dois equipamentos resultou após um protocolo entre a autarquia, a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e o Turismo de Portugal.

Os dois postos permitem o carregamento de dois veículos em simultâneo, gratuitamente.

Para breve, está prevista a construção de redes de ciclovias e um projeto de iluminação pública de energia solar.

