Camionista de VRSA morre após rixa com migrantes escondidos no camião

O também bombeiro voluntário, terá sofrido um ataque cardíaco momentos depois de ter tido uma altercação com migrantes.

Eurico Ferro de 48 anos, camionista de profissão e bombeiro da corporação de Vila Real de Santo António, morreu, este domingo, em Beuvrequen, na França, depois de sofrer um ataque cardíaco quando tentava expulsar três migrantes que se tinham escondido no seu camião, numa área de serviço de uma autoestrada.

De acordo com a publicação francesa France Bleu, Eurico Ferro terá sido atacado com um golpe na cabeça quando tentava impedir a entrada dos homens no veículo, acabando por sofrer o ataque já dentro da cabine do camião. O alerta foi dado pelo colega e co-piloto, também de nacionalidade portuguesa.

Ainda vivo à chegada dos bombeiros mas em paragem cardiorrespiratória, o camionista acabou por morrer no local, apesar das manobras de reanimação recebidas.

Eurico Ferro sofria de problemas cardíacos e tomava medicação para essa condição.

A mesma publicação revela ainda que o próprio havia já reportado às autoridades a presença destes migrantes.

As autoridades estão a investigar o caso.

Eurico Ferro, nasceu a 12/08/1973, ingressou no Corpo de Bombeiros de Vila Real de Santo António a 12/11/1988, como cadete; ingressou no Quadro Ativo, a 13/04/1992, como Bombeiro 3.ª; foi Bombeiro Profissional entre os anos 2005 e 2019 e passou a Quadro de Reserva em 12/04/2021. ​​​​​​

Os Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António já manifestaram pesar pelo falecimento do bombeiro e endereçam “as mais sentidas condolências à família e amigos”.

O município de Vila Real de Santo António expressou também o mais profundo pesar pela morte do vila-realense Eurico Guerreiro Ferro.

PUB