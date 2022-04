Campeão mundial de ralis estreia-se em Portimão

O piloto francês Sébastien Loeb fará a sua estreia no Campeonato Alemão de Turismos (DTM) em Portimão, de 29 de abril a 01 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Nove vezes campeão mundial de ralis, Loeb estará em Portugal ao serviço da Red Bull AlphaTauri AF Corse, substituindo, nas primeiras duas corridas, o neozelandês Nick Cassidy aos comandos de um Ferrari.

Loeb será companheiro de equipa de Felipe Fraga, brasileiro, que disputa todo o campeonato.

“Ao longo da minha carreira, sempre gostei de experimentar diferentes modalidades. O DTM é um campeonato bastante conhecido e como surgiu esta oportunidade de competir nele, eu aceitei, é claro. É um desafio emocionante porque o estilo de condução é totalmente diferente”, disse Loeb, citado pela assessoria de imprensa do AIA.

O piloto francês, que este ano já venceu o rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo, revelou que o seu objetivo é encontrar o seu ritmo, “da melhor forma possível, e tentar utilizar” a “experiência para transmitir” a sua opinião à equipa, sobre a configuração do carro.

“Sei que vai ser difícil, mas os carros são realmente muito divertidos de conduzir. São carros muito rápidos, por isso estou ansioso”, disse.

O francês, de 48 anos, tem nove títulos mundiais e 80 vitórias em ralis, tendo já participado nas 24Horas de Le Mans, em 2006, conseguindo um segundo lugar.

Também já participou no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), em 2014 e 2015, o mesmo campeonato em que milita o português Tiago Monteiro.

Já este ano, Loeb venceu as segunda e sétima etapa do Rali Dakar de todo-o-terreno, terminando em segundo da geral.