Castro Marim celebra Santos Populares “sobre rodas”

Junho é o mês dos Santos Populares e, em contexto de pandemia, a Câmara Municipal de

Castro Marim concebeu uma forma de comemorar levando a tradição sobre rodas pelas

povoações que todos os anos trabalhavam com afinco nesta dinâmica cultural. O concurso de

mastros do concelho, uma das tradições de grande apreço dos castromarinenses, dá lugar a

um mastro ambulante que circulará por diversas localidades do concelho.



Assim, nas noites entre 13 e 29 de junho, a carrinha ” Tradição sobre Rodas, Santos em Casa”

sai à rua, engalanada pelas associações locais, com grinaldas de flores, balões e lanternas

feitas em papel colorido, criando um ambiente alegre repleto de cores, luzes e animação

musical.

O arraial vai acontecendo desta forma itinerante em diversas localidades do concelho de

Castro Marim: 13 e 19 de junho na freguesia de Odeleite, 18 e 20 de junho, freguesia de

Azinhal, 23, 27 e 29 freguesia de Castro Marim, 25 e 26 na freguesia de Altura.

Com esta iniciativa, o Município pretende manter a tradição dos Mastros no concelho e levar à

população, depois de tão longo período de confinamento, momentos de algum convívio,

animação e cor, tão característicos dos festejos dos santos populares.

A iniciativa “Tradição sobre Rodas, Santos em Casa” tem a organização do Município de Castro

Marim e com o empenho e valiosa colaboração das associações e clubes locais: Associação

Cultural “Amendoeiras em Flor”, Associação Social da Freguesia de Odeleite, ARCDAA –

Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos de Alta Mora, Campesino Recreativo

Futebol Clube, Casa do Povo do Azinhal, Clube de Junqueira, Grupo Desportivo e Cultural do

Rio Seco, Irmandade do Imaculado Coração de Maria, Clube da Junqueira e “Mito Algarvio” –

Associação de Acordeonistas do Algarve.

É uma iniciativa que vale pelo envolvimento de todas as associações que colaboraram e

contribuíram com alguns elementos decorativos. No decorrer neste evento serão distribuídos

manjericos com quadras inéditas e feitas pela generalidade das associações.

