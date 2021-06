Mercados Mensais de Castro Marim estão de volta este mês

Os mercados mensais de Castro Marim regressam este mês, já no dia 12 de junho, numa nova localização devido às obras de requalificação da Envolvente à Casa do Sal, anunciou a autarquia.

O mercado passa, provisoriamente, para o campo de futebol da vila algarvia, mais de um ano depois do seu cancelamento devido à pandemia de covid-19.

Uma vez que este mercado tem uma grande afluência, principalmente por público espanhol, a Câmara Municipal de Castro Marim “mantém uma vigilância apertada” em colaboração com as forças de segurança, com o objetivo de “evitar concentrações desordenadas e risco acrescidos de transmissão de covid-19”.

Para estes mercados, foi elaborado um plano de contingência, disponível no website da autarquia, que define as regras, o número limite de feirantes, a forma de venda e o número de visitantes que podem circular no recinto num mesmo momento.

