Castro Marim comemora São Martinho com magustos pelo concelho

Entre os dias 7 e 14 de novembro, vários locais do concelho de Castro Marim vão comemorar o Dia de São Martinho com os tradicionais magustos, celebrado a 11 de novembro, anunciou a autarquia.

O primeiro magusto decorre já este domingo, dia 7 de novembro, em Odeleite, no concelho de Castro Marim, a partir das 15:00 com castanhas, jeropiga, convívio e animação musical a cargo de Jaime Gomes.

No dia 11 de novembro, a sede de concelho acolhe o magusto na Praça 1.º de Maio pelas 16:00, com o baile de Zé Aníbal e a atuação do Grupo Etnográfico Amendoeiras em Flor, pelas 20:00.

Já em Altura, o magusto vai decorrer no dia 13 de novembro com a “Feirinha da Castanha”, pelas 09:00, junto ao Mercado Municipal. Pelas 15:00 tem início o baile com Jaime Gomes, seguido da atuação do Grupo Etnográfico Amendoeiras em Flor pelas 16:00.

Por fim, Alta Mora recebe o magusto com um passeio pedestre, limitado a 75 participantes, cuja inscrição pode ser feita através do e-mail arcdaa@gmail.com ou do telefone 965 284 657. Os participantes terão direito a pequeno-almoço, almoço e seguro.

À tarde, pelas 14:00, o magusto será celebrado com a animação musical de António Manuel.

Estes convívios de São Martinho são apoiados pela Câmara Municipal de Castro Marim e organizados pela Junta de Freguesia de Odeleite, Associação Social da Freguesia de Odeleite, Junta de Freguesia de Castro Marim, Junta de Freguesia de Altura e Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos de Alta Mora.

