Castro Marim: Espetáculo sobre Fernando Pessoa celebrou Dia da Poesia

O Dia Mundial da Poesia, que se celebra esta segunda-feira, dia 21 de março, foi celebrado em Castro Marim com um espetáculo que decorreu no domingo na Biblioteca Municipal, anunciou a autarquia.

“Fernando Pessoa(s)” é um espetáculo-leitura que ” procurou levar o público para uma reflexão sobre o nosso passado e presente e sobre temas tão próprios da condição humana e tão presentes na obra de Pessoa, como o inconformismo, a inquietação, o sonho e a realidade, o amor, a busca e a mudança”, segundo o comunicado da autarquia de Castro Marim.

Este encontro de literatura e poesia em palco reuniu a obra do poeta português, incluindo a frase “Deus quer, o Homem sonha, a Obra nasce”, que faz parte do livro “Mensagem”.

“O Dia Mundial da Poesia foi criado na XXX Conferência Geral da UNESCO em 16 de novembro de 1999, com o objetivo de promover a leitura, escrita, publicação e ensino da poesia através do mundo, além de uma reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das habilidades criativas de cada pessoa.