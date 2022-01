CCDR submete candidatura para Centro Qualifica AP no Algarve

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da qualificação de recursos humanos da Administração Pública, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve submeteu a sua candidatura respeitante ao Centro Qualifica AP.

A CCDR Algarve reforça, assim, a articulação intersectorial também ao nível da formação profissional de recursos humanos da Administração Pública desconcentrada da região.

O Investimento contempla uma verba de cerca de 830 mil euros a gerir pelo Centro Qualifica AP|CCDR Algarve, com vista à emissão de 523 certificados.

O Centro Qualifica AP|CCDR Algarve, de vocação regional, dará resposta às necessidades de qualificação e melhoria do desempenho profissional e organizacional dos trabalhadores da administração central e local na região do Algarve.

A CCDR da Região do Algarve acolherá assim o Centro Qualifica AP|CCDR Algarve que flexibilizará, a nível do território, as respostas desconcentradas que vão ao encontro das necessidades de qualificação dos trabalhadores em funções públicas, facultando-lhes a formação e capacitação necessárias, complementando as competências adquiridas no sistema educativo, contemplando a possibilidade de aprofundamento das competências desenvolvidas no contexto da Administração Pública e apostando no reconhecimento, validação e certificação de competências, melhorando assim o seu desempenho profissional.

Segundo a CCDR, a qualificação dos trabalhadores da Administrações Pública dinamizada e promovida pelo Centro Qualifica AP|CCDR Algarve, beneficiará, igualmente, os objetivos de política pública de promoção da competitividade social e económica da região, bem como a eficácia, eficiência e qualidade do Serviço Público prestado aos cidadãos e às empresas.