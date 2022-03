Clubes Rotários do Algarve promovem concerto solidário

Os Clubes Rotários do Algarve estão a promover um concerto solidário intitulado "Boogie Woogie", que vai decorrer no Portimão Arena no dia 30 de abril, anunciou a organização.

Este espetáculo promovido pelos Clubes Rotários algarvios, marcado para as 19:30, tem como objetivo a angariação de fundos para a aquisição de uma torre de laparoscopia, destinada ao hospital de Portimão.

Os bilhetes podem ser adquiridos através da Bilheteira Online, do e-mail rotarylagos@gmail.com ou dos telefones +351 960 031 799, 966 174 907 ou +33 608 942 648, a um preço de 30 euros com direito a serviço de bar.