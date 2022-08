Comunidade latina de Almancil promove encontro de verão

A comunidade latina de Almancil, no concelho de Loulé, vai inaugurar esta terça-feira, dia 2 de agosto, dois bustos no Jardim das Comunidades no âmbito do “Encontro de Verão”, anunciou a autarquia.

Pelas 20:00 serão inaugurados os bustos do venezuelano Simón Bolivar e do argentino José de San Martin, “duas figuras de destaque da história da América do Sul, que tiveram um papel decisivo na libertação do domínio espanhol”, segundo o comunicado.

A iniciativa conta com a participação de representantes das comunidades argentina e venezuelana e da secretária-geral da Casa da América Latina, Manuela Júdice.

Após a cerimónia irá atuar o Rancho Argentino da Associação Portuguesa Comodoro Rivadavia e o Grupo Danzas Venezolanas Araguaney.