Concerto de jazz “A Warm Christmas” vai aquecer a noite de Silves

Integrando a programação do “Silves Alegria do Natal”, a Orquestra de Jazz do Algarve (OJA) sobe, no domingo, 19, pelas 21:00, ao palco da Praça Al-Muthamid com Marta Hugon, para o concerto “A Warm Christmas”. A entrada é gratuita.

Será uma noite ao som de alguns dos temas mais emblemáticos da época, como “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Time After Time”, “Misty” ou “Embraceable You”, entre outros, revisitando temas imortalizados nas vozes de Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e tantas outras vozes, numa interpretação de Marta Hugo, cantora de jazz.

De referir que o evento cumpre as orientações da DGS, sendo a entrada no recinto efetuada mediante voucher de entrada (entregue no local até uma hora antes do início do espetáculo). Atendendo à limitação de lugares, a disponibilização de vouchers é limitada a um voucher por pessoa. Após receber o voucher, o espectador deverá dirigir-se ao seu lugar e aí permanecer.

Os telefones 282 440 800 e 282 440 850 e o endereço de correio eletrónico cultura@cm-silves.pt são os contactos do sector de Cultura do município de Silves disponíveis para o fornecimento de informação adicional sobre o evento.

O município de Silves informa que a entrada para o recinto do espetáculo implica a aceitação das presentes orientações e condições:

1. A entrada no recinto a maiores de 12 anos está condicionada à apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo PCR (realizado nas últimas 72 horas) ou de teste rápido de antigénio negativo realizado em farmácia ou laboratório (nas últimas 48 horas);

2. O recinto do espetáculo estará delimitado, o acesso será condicionado e controlado;

3. Devem evitar-se aglomerações de pessoas à entrada e à saída do recinto;

4. Acesso ao recinto apenas para os titulares de voucher;

5. Higienização das mãos à entrada e à saída;

6. Seguir pelos circuitos independentes de entrada e de saída;

7. Cumprir o período de entrada e saída de público alargado;

8. Entrada e saída de público desfasada, cumprindo as regras de distanciamento;

9. Uso obrigatório de máscara;

10. Não é permitido movimentar a cadeira ou mudar de lugar;

11. Mantenha a distância de segurança (2 metros) sempre que se deslocar no recinto;

12. Os espaços, equipamentos, objetos e superfícies são limpos e desinfetados periodicamente, conforme a sua frequência de utilização;

13. Ao aceder e permanecer no recinto o espectador consente a captação, reprodução, publicação e identificação da sua imagem e som, em quaisquer meios, incluindo nas redes sociais, para efeitos de marketing ou promocionais, a título gratuito.

