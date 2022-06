Concursos abertos para pequenos investimentos na exploração agrícola

O Órgão de Gestão do GAL ADERE 2020, a parceria territorial que gere os fundos alocados ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária no território que abrange os concelhos de Aljezur, Monchique e Vila do Bispo e as freguesias rurais dos concelhos de Lagos, Portimão e Silves, abriu um novo período de candidaturas à medida 10.2.1.1. ‘Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola’ do PDR 2020.

O período de candidaturas tem uma dotação disponível de 68.558,33 mil euros e destina-se a pequenos investimentos nas explorações agrícolas (até 50.000 mil euros), nomeadamente investimentos relacionados com a atividade agrícola e pecuária, como por exemplo os investimentos relacionados com a preparação dos terrenos, as plantações, os equipamentos de apoio às explorações, tratores e alfaias, entre outros, e dessa forma, contribuir para melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores.

A parceria, que constitui o GAL ADERE 2020 gerido pela Associação Vicentina, continua comprometida em contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola e da sua transformação e comercialização, em articulação com outras intervenções, como sejam a Rede Regional de Mercados, reunindo vários fundos de apoio à Estratégia de Desenvolvimento Local ADERE 2020.

Os potenciais interessados poderão contactar a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, caso pretendam realizar um atendimento com um técnico, estando estes sujeitos a marcação prévia (através do 282680120). Os atendimentos podem ser realizados nas instalações da Vicentina, na sua sede em Bensafrim ou nos gabinetes descentralizados de Lagos (terça-feira), Silves (quarta-feira) ou Vila do Bispo (quinzenalmente à quarta-feira).

Toda a informação necessária pode ainda ser encontrada na página www.galadererural.org.