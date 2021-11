Desemprego no Algarve cai abaixo da média nacional

Há quase seis anos à frente dos destinos do emprego e formação profissional da região, Madalena Feu não tem dúvidas de que o Algarve está no bom caminho no que respeita à queda do desemprego. Falta-nos atingir os índices de 2019, ano em que quase se chegou ao “pleno emprego” no distrito, segundo os últimos dados do INE. O número de pessoas sem trabalho caiu para metade entre o fim de abril e o fim de setembro. E a “culpa” não é só da forte sazonalidade, já que em abril começam as contratações de verão e em setembro já há muita gente dispensada. Numa entrevista franca, a delegada do IEFP percorre os rumos do emprego e desemprego regional e mostra-se otimista face à viragem da crise pandémica e à retoma económica

JORNAL do ALGARVE (J.A.) – O Algarve é uma região com situações críticas e radicais, tanto nas descidas do desemprego como nas subidas. Recentemente, após uma enorme subida de desemprego, acentuada durante a pandemia, verificou-se uma drástica queda. Em que se traduziu essa queda do desemprego nesta última época alta?

Madalena Feu (MF) – A queda de desemprego que ocorreu nesta última época alta deveu-se a um aparente controlo da pandemia, uma taxa de vacinação que foi muito eficaz em Portugal e com o afrouxamento das medidas de confinamento. Isso permitiu reativar a atividade económica, que teve uma grande quebra na pandemia. O setor que teve maior quebra foi o Turismo e vivendo nós maioritariamente do Turismo, houve um aumento de desemprego, que se verificou o ano passado e no primeiro trimestre deste ano. O facto de se ter reativado essa atividade levou a que as pessoas começassem de novo a trabalhar, trouxe mais turismo e dinamismo da economia. Temos ainda a sorte de o verão se ter prolongado, temos tido excelente tempo e temos tido eventos como o MotoGP.

(…)

João Prudêncio

(leia a entrevista completa no Jornal do Algarve de 18 de novembro de 2021)

Assine o Jornal do Algarve e aceda a conteúdos exclusivos para assinantes

PUB