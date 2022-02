Diamante negro de 555,55 quilates que se acredita ter vindo do espaço vai ser leiloado

Um raro exemplar de diamante negro que se acredita ter vindo do espaço sideral e que possui mais de 555 quilates está a ser leiloado

Um diamante negro de 555,55 quilates foi apresentado pela leiloeira Sotheby’s do Dubai. Estima-se que possa atingir cerca de seis milhões de euros.

Um diamante negro facetado natural deste tamanho é uma “ocorrência extremamente rara”, segundo a Sotheby’s, que espera que o preço de venda chegue aos 5 milhões de libras (6,8 milhões de dólares), quando for a leilão em fevereiro, em Londres, depois de estar em exposição no Dubai e em Los Angeles.

Os diamantes negros, também conhecidos como diamantes Carbonado, podem ter entre 2,6 a 3,8 mil milhões de anos, e têm vestígios de nitrogénio e de hidrogénio, elementos encontrados no espaço interestelar. Contêm também osbornite, um mineral presente em meteoritos.

Com grafite e carbono amorfo incluídos na constituição, o carbonado ou diamante negro é a forma mais dura de diamante natural.

A origem do “O Enigma”, como também é apelidado este diamante, divide as opiniões dos cientistas.

Apenas foram encontrados exemplares em dois locais no mundo, o Brasil e a República Centro-Africana. Os cientistas acreditam que “O Enigma” foi descoberto numa mina de um destes países.

Há quem defenda que esta raridade terá vindo do espaço sideral, criada a partir de um impacto de um meteorito ou de um asteroide “com diamantes” que tenham colidido com a Terra.

As 55 faces e os mais de 555 quilates fazem com que este diamante negro seja um exemplar raro no mundo. Em 2006 foi até considerado o maior diamante lapidado pelo Livro de Recordes do Guiness.

Nikita Binani, especialista em joias da Sotheby’s de Londres, diz que este diamante é um “verdadeiro fenómeno natural”.

“A sua venda representa uma oportunidade única de adquirir uma das mais raras e mais antigas, com milhares de milhões de anos, maravilhas cósmicas conhecidas pela humanidade”, disse ela, em comunicado de imprensa.

“O Enigma” pode atingir os seis milhões de euros em leilão, que termina a 9 de fevereiro. É aceite a criptomoeda como forma de pagamento.