Docapesca vai reabilitar retenção marginal fluvial

A Docapesca anunciou o lançamento de um concurso público, que tem previsto um investimento de 520 mil euros, para a reabilitação da retenção marginal fluvial de Vila Real de Santo António.

Segundo um comunicado da empresa, a intervenção tem como objetivo “consolidar a estrutura física de retenção marginal do Rio Guadiana, na faixa reservada ao terminal transfronteiriço [embarque e desembarque das carreiras fluviais entre Vila Real de Santo António e Ayamonte, em Espanha], e será realizada em três troços contíguos da marginal”.

No primeiro troço, com 150 metros, imediatamente a montante do porto de recreio, será construída uma nova retenção marginal em enrocamento sobre a existente.

No segundo troço, no cais comercial existente, com 300 metros, serão instaladas novas defensas e escadas metálicas, e no terceiro troço, com 110 metros, a montante do cais comercial, será reparada a estrutura da retenção existente.

Na nota, a Docapesca informa que a intervenção tem financiamento comunitário de cerca de 482 mil euros e está enquadrada no projeto Atlazul do Programa Interreg Espanha-Portugal, que é uma iniciativa de cooperação entre as regiões da Andaluzia, Alentejo, Algarve e Galiza.

A empresa adianta ainda que, no âmbito das suas atribuições de autoridade portuária, já concluiu a instalação de um novo cais transfronteiriço em 2017 e que, até ao final de agosto, irá proceder à instalação de novas bilheteiras e instalações sanitárias neste cais, “num investimento que representa mais de 400 mil euros”.