Easyjet reabre base de Faro com participação de crianças algarvias

A Easyjet reabriu no domingo a sua base de Faro com a visita de mais de 40 crianças do pré-escolar e jardins de infância de Pechão e Olhão, anunciou a empresa.

Os mais pequenos tiveram a oportunidade de estar com um dos pilotos da Easyjet e experienciar o ambiente vivido a bordo e no cockpit de um avião.

Esta base em Faro vai estar operacional até ao final de outubro, com quatro aviões, mais um do que o ano passado, com uma capacidade total de 1,67 milhões de lugares.

A empresa tem como objetivo transportar 1,5 milhões de passageiros durante o verão, com 19 rotas de e para Faro, rumo a várias cidades europeias, com destaque para as novidades: Birmingham e Londres Southend.

Além dos quatro aviões, esta companhia conta ainda com uma capacidade adicionar correspondente a seis aviões não baseados, com a intenção de aumentar a sua capacidade em cerca de 93% face ao verão do ano passado.

“Estamos muito entusiasmados por anunciar a reabertura da base de Faro. Este foi um dos investimentos mais importantes que realizámos no ano passado em Portugal e contribuiu significativamente para a recuperação da economia e do turismo na região do Algarve. Além disso, este movimento deu origem a mais de 130 contratos diretos, aumentando a empregabilidade local. Com o regresso à operação até ao final de outubro, esperamos continuar a reforçar a nossa oferta, disponibilizando aos nossos clientes mais possibilidades para viajar, seja em trabalho ou lazer. Sendo a primeira grande reabertura da base, fez todo o sentido assinalá-la de uma forma diferente. Ao longo do último ano, temos visitado escolas e dado a conhecer a profissão de piloto, demonstrando que esta é para todos. Desta vez, decidimos inverter a iniciativa e trazer as crianças até ao aeroporto, uma vez que muitas delas nunca tiveram oportunidade de entrar num avião e que têm muita curiosidade em perceber saber mais sobre como funciona um cockpit”, refere o diretor geral, José Lopes.