Equipas da Copa do Guadiana aproveitam cancelamento para treinar

Cerca de 10 equipas que iam participar na Copa do Guadiana, cancelada na semana passada devido à pandemia de covid-19, aproveitaram os últimos dias para realizar estágios e treinos no campo de futebol de Monte Gordo, disse ao JA fonte do Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

Segundo a mesma fonte, as equipas “já tinham alojamento marcado” e a organização do evento pediu autorização para os atletas realizarem estágios e treinos, “respeitando todas as regras e planos de contingências definidos pela Direção-Geral de Saúde”.

Estas equipas portuguesas, entre elas o Olhanense, são constituídas por atletas entre os 6 e os 14 anos. A Copa do Guadiana teria lugar entre 6 e 11 de julho em Vila Real de Santo António e foi cancelada na semana passada pela Subcomissão de Proteção Civil local.

PUB