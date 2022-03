Escuteiros de Portimão recolheram 630 quilos de pilhas e baterias

O agrupamento de escuteiros de Nossa Senhora do Amparo, em Portimão, ficou em 2.º lugar no concurso nacional “Escuteiros Electrão", por reunir 630 quilos de pilhas e baterias para reciclagem. O grupo teve uma compensação de 1.200 euros.

Os escuteiros de 42 agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas (CNE) recolheram 13.435 quilos de pilhas e baterias usadas para reciclagem em 2021 no âmbito de uma campanha do Electrão – Associação de Gestão de Resíduos.

A recolha foi feita durante a 2.ª edição da campanha “Escuteiros Eletrão”, que decorreu de março a dezembro de 2021, um aumento de 15% face à edição anterior.

Em comunicado, o Electrão adianta que na campanha anterior, que decorreu entre dezembro de 2019 e novembro de 2020 e teve o envolvimento de 60 agrupamentos, tinham sido reunidos 11.669 quilos de pilhas e baterias.

No âmbito desta iniciativa foram premiados os 10 agrupamentos de escuteiros que recolheram as maiores quantidades de resíduos, assim como a estrutura nacional do Corpo de Escutas. No total, o Electrão atribuiu prémios no valor de cerca de nove mil euros.

O grupo de escuteiros que mais pilhas e baterias usadas reuniu foi o Agrupamento da Serafina, em Lisboa, com um total de 3.115 quilos recolhidos, tendo recebido o prémio mais elevado no valor de dois mil euros. Em 2.º lugar ficou o agrupamento de Nossa Senhora do Amparo, Portimão, que reuniu 630 quilos de pilhas e baterias para reciclagem e foram compensados com um valor de 1.200 euros. Oliveira de Santa Maria, no distrito de Braga, ficou em 3.º lugar.

O projeto “Escuteiros Eletrão” visa sensibilizar e envolver os escuteiros, os voluntários, os pais e a comunidade em geral para a “preservação do ambiente, através do encaminhamento adequado de pilhas e baterias usadas para reciclagem”.