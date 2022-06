Espetáculo “Lugar” vai passar pelos palcos de Lagoa e Lagos 

A Questão Repetida e a ARTIS XXI levam a palco, nos dias 18 e 19 de junho, ao Auditório do Centro Cultural de Lagos e ao Auditório Carlos do Carmo em Lagoa, respetivamente, o espetáculo “Lugar”, que vai celebrar a cultura, a história e os valores que unem a comunidade algarvia.

“Lugar” é um projeto de criação multidisciplinar que cruza música, fotografia, ilustração e vídeo, cujo objetivo é homenagear a riqueza ancestral do Algarve explorando os seus contos e lendas e trazendo duas das suas mais icónicas lendas: A lenda das Amendoeiras (Silves) e A lenda de Floripes (Olhão)”, pode ler-se em comunicado.

A partir das imagens e da palavra será́ criada uma atmosfera musical, cuja função é entrelaçar-se com a fluência dos discursos e sublinhar os afetos que advém do desenrolar da ação, por uma combinação de temas do cancioneiro tradicional do Algarve e do período barroco.

A música estará a cargo da Orquestra D’Aquém Mar, com composição de Teresa Gentil, narração de Ana Falé, ilustração de Mónica Catalá, animação de Tiago Marques e fotografia de Jorge Marques. A Direção Artística é da responsabilidade de Elsa Mathei e Ana Falé.

Este é um projeto coproduzido pelas associações culturais Questão Repetida e Artis XXI e apoiado pela Direção-Geral das Artes, com o objetivo de chegar às comunidades culturalmente mais isoladas e carenciadas no Algarve.