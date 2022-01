“Estamos a ter uma boa gestão e a população reconhece isso”

Há pouco mais de dois meses que Rosa Palma detém uma das duas vice-presidências da AMAL, liderada pelo olhanense António Pina. Mas é na liderança do único município CDU na região que a autarca de 49 anos tem dado o melhor do seu esforço, há quase uma década. Em setembro viu confirmada nas urnas a confiança popular na sua presidência. Já no seu terceiro e último mandato possível, a ex-professora de biologia e geologia do ensino secundário promete deixar ficar marca no município e não deixa de criticar os seus predecessores social-democratas. E aqui dá conta da muita obra feita e da que promete ainda fazer, ainda que enfatize ter dirigido o município “sem fazer promessas”

JORNAL do ALGARVE (J.A.) – Silves é o único baluarte da CDU no Algarve. A que atribui esta sua reeleição, e, já agora, a recuperação “para ficar” da CDU em 2013, após tantos anos de domínio do PSD?

ROSA PALMA (R.P.) – Tem havido um reconhecimento do trabalho da equipa em prol das populações. E essa é a nossa imagem forte. O que faz as pessoas acreditarem em nós é o facto de trabalharmos coletivamente, com honestidade, sem fazer promessas, mas com compromissos sérios que vão a favor das aspirações da população. E coisas que forças anteriores não consideraram necessidades básicas, por exemplo o saneamento e o abastecimento de água, que são necessidades primárias, que apesar dos financiamentos anteriores o PSD não priorizou como uma necessidade. E não se candidatou aos fundos para dar essa primazia a uma necessidade tão elementar. E quem diz isso, diz o asfalto dessas mesmas estradas, tudo realizações que tinham financiamentos assegurados que chegavam a 80%!

