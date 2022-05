Estão abertas inscrições para monitores das férias de verão

A Câmara Municipal de Portimão abriu na sexta-feira, dia 6 de maio, as inscrições para monitores das Férias de Verão 2022, anunciou a autarquia.

Este projeto tem como objetivo ocupar os tempos livres das crianças do concelho durante as férias de verão, com um programa recheado de ofertas lúdico-pedagógicas, culturais e desportivas.

As Férias de Verão 2022 decorrem entre os dias 4 de julho e 12 de agosto e vão movimentar cerca de 2500 crianças e jovens, entre os 6 e os 15 anos.

Os interessados em participar como monitores devem ter entre os 18 e os 25 anos e experiência desportiva em jogos coletivos, bodyboard, surf, canoagem, dança, ténis, vela e outras modalidades, além de atividades lúdico-pedagógicas e culturais.

Os candidatos devem estar disponíveis em todos os dias do projeto e podem inscrever-se através do formulário disponível em https://forms.office.com/r/MVqzwke4dk.