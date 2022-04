A Eurocidade do Guadiana iniciou o processo de participação pública para a Estratégia de Turismo Conjunta dos municípios de Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António. Mais de meia centena de empresários, agentes turísticos e responsáveis de equipamentos participaram nas primeiras sessões de trabalho.

As sessões, celebradas na Biblioteca Municipal e no edifício das Piscinas Municipais de Vila Real de Santo António, foram coordenadas pelo grupo de trabalho da Universidade do Algarve e centraram- se no turismo desportivo, náutico, natureza e patrimonial.

O presidente da Eurocidade Guadiana e da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, referiu a importância de “ouvir os cidadãos para melhor responder às necessidades”.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Ricardo Cipriano, deu as boas-vindas aos participantes e destacou que “contar com a presença e participação de todos os agentes turísticos pressupõe um valor acrescentado para todo o processo de elaboração da Estratégia de Turismo”.

Adão Flores, professor da Universidade do Algarve e membro do grupo de trabalho de Turismo no projeto EuroGuadiana 2020 foi o dinamizador do workshop sobre produtos turísticos, que antecipou as sessões de trabalho. Também foi realizada uma apresentação dos trabalhos que se desenvolveram para o projeto cultural ‘Território Museo’, por parte da técnica da Eurocidade Núria Guerreiro.

As sessões de participação pública e a apresentação das atividades que tem vindo a ser realizadas em matéria turística da Eurocidade do Guadiana continuarão na próxima terça-feira, dia 26 de abril em Ayamonte, com os grupos especializados em turismo de sol e praia, assim como os debates sobre os possíveis modelos de governança do destino.

A Estratégia de Turismo Conjunta para a Eurocidade desenvolve-se no seio do projeto EuroGuadiana 2020, cofinanciado pela União Europeia através do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal.