Exposição de João Porfírio retrata 75 dias de guerra na Ucrânia

Uma exposição de fotografia de João Porfírio vai retratar 75 dias de guerra na Ucrânia entre os 16 de julho e 16 de outubro, na Antiga Lota de Portimão, anunciou a autarquia.

O objetivo do fotojornalista com esta exposição é “levar cada visitante o mais próximo possível da realidade que se vive na Ucrânia depois da invasão da Rússia aos seus territórios”, segundo o comunicado.

A exposição conta com várias instalações imersivas, com os visitantes a passarem por uma espécie de trincheira, um túnel feito com sacos de areia semelhante aos que são utilizados na Ucrânia, ao mesmo tempo que o som ambiente será música orquestral, interrompida de X em X minutos pelo som das sirenes de possível ataque aéreo.

A playlist do som ambiente tem a curadoria do maestro Martim Sousa Tavares, fundador da orquestra Sem Fronteiras, que também estará presente na inauguração com seis dos seus músicos.

A exposição terá também uma instalação que simula um bunker, ladeado por sacos de areia empilhados e com uma televisão onde estarão a ser transmitidos todos os vídeos captados por João Porfírio, que já foi colaborador do JORNAL do ALGARVE.

Dentro do bunker estarão também vários objetos que o fotojornalista trouxe da Ucrânia como uniformes militares russos, objetos pessoais de militares ucranianos e russos, material bélico destruído e insígnias.

- Publicidade -

A Antiga Lota de Portimão terá as janelas tapadas com sacos de areia, à semelhança do que acontece aos principais edifícios da Ucrânia, como forma de proteção.

As fotografias de vários tamanhos vão estar ordenadas de uma forma pensada, com a curadoria do fotojornalista Mário Cruz, vencedor de dois World Press Photo.