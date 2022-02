Exposição fotográfica celebra os 38 anos da Escola de Violas de VRSA

Os 38 anos da Escola de Violas da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António vão voltar a ser celebrados com a inauguração de uma exposição fotográfica na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, esta segunda-feira pelas 18:00, anunciou a autarquia.

Esta exposição de de fotografia contará com vários momentos dos 38 anos de história da Escola de Violas da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António e ficará patente até ao dia 28 de fevereiro.

Este ano, o aniversário já tinha sido comemorado no final do mês de janeiro com um recital que foi preparado pelos professores Francisco Ramires e Vilma Cardigos e pelos seus alunos, que decorreu na sede da escola.