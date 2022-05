Fadista Marco Oliveira atual em dose dupla no Algarve

O músico e compositor Marco Oliveira atua esta quinta-feira, às 21:30, em Lagos, na Biblioteca Municipal e, na sexta-feira, em Olhão.

“Este vai ser um recital dedicado ao Dia Mundial da Língua Portuguesa [que se comemora na sexta-feira] onde vou cantar composições que fiz para textos de escritores como Eugénio de Andrade, José Saramago e Sebastião da Gama”, disse o músico.

Na sexta-feira, às 21:30, com a participação especial do músico José Peixoto, Marco Oliveira atua na Associação Cultural Re-Criativa República 14, em Olhão. Neste espetáculo apresenta canções do seu terceiro disco “Ruas e Memórias”, saído em maio do ano passado, e que foi produzido por José Mário Branco, que faria 80 anos no próximo dia 25 de maio.

“Foi um disco feito com amor. Diria mesmo, paixão. Nesse sentido, para mim não é apenas um disco”, sublinhou o fadista, adiantando à Lusa que está a “preparar uma exposição com as fotografias tiradas em novembro de 2019 no estúdio Valentim de Carvalho e que não foram ainda publicadas”, relacionadas com este trabalho.