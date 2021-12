Faleceu Alfredo Graça, antigo presidente da Câmara de VRSA

Faleceu esta terça-feira, dia 14 de dezembro, o antigo presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Alfredo Graça, tendo sido decretados dois dias de luto municipal, anunciou a autarquia.

Alfredo Graça foi presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António entre 1980 e 1986, após as segundas eleições autárquicas de 1979, eleito pela coligação APU entre o Partido Comunista Português (PCP) e o MDP/CDE.

O autarca, militante do PCP, aplicou “um pensamento de vanguarda numa época em que as autarquias locais não tinham praticamente autonomia política e financeira”, segundo um comunicado do município.

Durante o seu mandato, foi o responsável pela construção de um Plano Diretor Municipal, o oitavo a ser feito em Portugal, além de outras iniciativas urbanísticas.

“Alfredo Graça desempenhou o seu mandato em condições difíceis. Tinha acabado de ser aprovada uma lei de finanças locais e as autarquias ainda não tinham meios financeiros suficientes para as grandes carências das populações, designadamente no abastecimento de água, na construção de redes de esgotos e na construção de estradas e caminhos”, acrescenta a autarquia.

Destacam-se ainda as suas iniciativas ligadas à habitação social e ao apoio às famílias, além da mudança do mercado municipal e da criação as linhas gerais do Complexo Desportivo.

Com a cidade espanhola de Ayamonte, Alfredo Graça estreitou os laços com a outra margem do rio Guadiana, através da geminação.

Os dois dias de luto municipal cumprem-se a 14 e 15 de dezembro, com a bandeira a meia haste.

