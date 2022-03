Farense Glantosz lança novo vídeo

PUB

O artista farense Glantosz lançou esta semana o novo vídeo, intitulado “Mulher”, do seu novo tema que vai estrear no dia 7 de abril.

O vídeo conta com letra direcionada para visualizadores não ouvintes, para que os mesmos possam receber a mensagem que se pretende ser transmitida.

Este novo tema fala sobre a visão do artista do que é ser mulher, produzido pelo próprio em parceria com o produtor John Doe, dos Estados Unidos da América.

Com letra do próprio artista de 17 anos, “Mulher” já fez parte de duas performances ao vivo, com uma exposição a acompanhar que vai percorrer os auditórios das escolas secundárias algarvias.

Este tema faz parte do álbum de estreia de Glastosz, intitulado “Auction”, ainda sem data de lançamento oficial mas que promete ser “algo nunca antes ouvido ou visto em Portugal”.