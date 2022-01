Algarvio Glantosz apresenta novo projeto em Faro

O artista farense Glantosz vai apresentar o seu novo projeto intitulado “Auction” no dia 14 de janeiro, no Instituto Português do Desporto e Juventude em Faro, pelas 17:00, anunciou a organização.

Este novo projeto do artista algarvio, que está a ser desenvolvido ao longo dos últimos três anos, é o resultado de quatro iniciativas de diferentes linguagens artísticas com o racismo como foco principal.

O evento de apresentação vai contar com uma performance do artista, além de dois projetos fotográficos e entrevistas com artistas como Basuda, Reym Mansour, Perigo Público e Chris Costa.

Este projeto vem acompanhado da sua nova marca de roupa, intitulada “Auct8on”, que pretende “acompanhar o statement de todo o projeto, mostrar que não sou só um fotógrafo”, refere em comunicado.

Será também apresentado o novo álbum que o artista farense escreveu, produziu, gravou e editou sozinho, com 25 minutos de duração e que estará disponível nas plataformas digitais habituais.

“Sempre tive medo de me expressar pela música, porque não gosto da minha voz, não tenho bons flows, mas sempre tive a criatividade e a escrita, que me salvam da minha voz prematura e os meus flows nojentos. Gosto de ouvir a minha respiração, de ouvir o ruído e gosto de ter a má qualidade de áudio, que representa, para mim, as primeiras fotografias que tirei naquela Minolta dos anos 70” acrescentou.