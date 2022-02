Faro abre candidaturas para apoios ao associativismo

A Câmara Municipal de Faro tem as candidaturas abertas até ao dia 28 de fevereiro para apoios ao associativismo do concelho, anunciou a autarquia.

As coletividades das áreas desportivas, cultural, juvenil, social ou de defesa da causa animal podem candidatar-se a estes apoios do município de Faro.

Podem candidatar-se todas as associações sem fins lucrativos que se encontrem nas condições previstas no artigo 3.º do Regulamento nº. 166/2019 de Alteração ao Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho de Faro.

Os interessados devem preencher um formulário disponível no website da autarquia de Faro, que deve ser acompanhado dos documentos requeridos no regulamento.

De acordo com o regulamento, cada associação pode apresentar candidatura apenas a um tipo de apoio.

Esta iniciativa tem como objetivo a “melhoria das condições de vida das populações, nomeadamente através do apoio à ação desenvolvida pelo movimento associativo, que se debateu nos últimos dois anos com grandes dificuldades devido às restrições impostas pela pandemia“.