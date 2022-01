Faro2027: CHUA acolhe o projeto “Arte pela Saúde”

A Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura (Faro2027), em parceria com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e a Associação 289 desenvolveram o projeto "Arte pela Saúde". A iniciativa conta com a participação de cinco artistas plásticos que, até março de 2022, irão expor os seus trabalhos no refeitório do CHUA.

Este projeto, segundo os promotores, visa promover o bem-estar físico e emocional de todos os profissionais de saúde que, ao longo dos dois últimos anos, estiveram envolvidos no combate à pandemia. “De uma forma pioneira e original, Profissionais de Saúde e Artistas trabalham em conjunto e dialogam sobre a importância da arte e da cultura no bem-estar físico, social e emocional”.

Esta mostra coletiva integra, assim, obras de Gustavo Jesus, Milita Doré, Régis Vincent, Fernando Sampaio Amaro e Leandro Marcos, artistas que de forma voluntária e gratuita se juntaram ao Faro2027 nesta iniciativa.

O projeto teve início em meados de 2021, com a promoção de conversas entre os artistas da Associação 289 e funcionários do CHUA, nomeadamente psicólogos que estiveram responsáveis pelas linhas de apoio psicológico aos profissionais de saúde. Esta fase contou ainda com visitas técnicas ao espaço e reuniões de planeamento de projeto. A primeira exposição teve início a 29 de novembro do 2021.

“Um dos aspetos mais interessantes do projeto é a possibilidade dada aos profissionais de saúde de interagir com o artista. Através de um QR code instalado nas mesas do refeitório do CHUA, os profissionais de saúde podem enviar uma mensagem ao artista ou de responder a uma questão colocada por este em relação às obras expostas”.

Segundo a organização, “a adesão ao projetos tem sido muito positiva e é gratificante ver os artistas receberem mensagens a agradecer pela exposição, a relatar que com este projeto o hospital é um lugar melhor ou mesmo a afirmar que as obras de arte expostas permitiram aliviar a mente”, conta Isadora Justo da Faro2027.

O projeto Arte pela Saúde foi inspirado na iniciativa “Un quadr oal mese: lárte in ospedale”, desenvolvida no COVID Hospital OGR ASL, na cidade de Torino, em Itália.