Fernando Cabrita convidado para o Festival Mundial de Poesia

O Festival Mundial de Poesia Contemporânea, que este ano entra na sua VIII edição, na cidade mexicana de San Cristóbal de Las Casas, na região de Chiapas, vai ter lugar de 31 de Agosto a 3 de Setembro, e conta com um convidado português, o poeta Fernando Cabrita, escritor e advogado, e colaborador de há muito do Jornal do Algarve.



O Festival Mundial de Poesia Contemporânea é uma organização das autoridades daquele estado mexicano e tem coordenação da poeta Chary Gumeta. Cada ano dedicado a uma personalidade da poesia do mundo, em 2022 homenageia a poeta da Bolívia Paura Rodriguez Leyton.



Nos dias do Festival os poetas convidados, de diversos países, percorrerão locais da região, universidades, bibliotecas, vilas e aldeias patrimoniais, em diferentes atividades literárias e culturais.



O convite a Fernando Cabrita, a que ali represente a poesia portuguesa contemporânea, é uma distinção para o nosso país e também para a nossa Região, e é ao mesmo tempo um reconhecimento da verdadeira internacionalização que a poesia deste escritor tem sido alvo nos últimos anos, com publicações e divulgações em livro, revistas literárias, cadernos de crítica poética, blogues e antologias na Espanha, em França, em Marrocos, na Colômbia,na Bélgica, no Porto Rico, na Turquia, na Polónia; e recentemente na Rússia, onde em Julho passado foi editado em Moscovo o seu premiado O LIVRO DA CASA, Prémio Nacional de Poesia Mário Viegas 2008, traduzido por Iryna Feschenko.



A poesia portuguesa feita por escritores algarvios continua assim pujante e viva; e aos nomes de Nuno Júdice, Casimiro de Brito, do tão recentemente falecido Gastão Cruz, de Teresa Rita Lopes, José Carlos Barros ou Lídia Jorge, surge também Fernando Cabrita, com relevo e destaque e uma importante obra literária em crescimento e cada vez mais reconhecida nacional e internacionalmente.