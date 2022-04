Festas da Mãe Soberana voltam às ruas de Loulé

Depois de dois anos de pausa devido à pandemia da covid-19, a procissão louletana que remonta ao século XVI e que se divide em duas celebrações, está de regresso à cidade de Loulé. A Festa Pequena realiza-se no dia 17 de abril, domingo de Páscoa, com início marcado para as 15:00.

A Festa Pequena consiste na descida da imagem da Santa padroeira em procissão desde o Santuário da Nossa Senhora da Piedade, em Loulé, até à igreja de São Francisco, que lá permanece durante 15 dias.

A Festa Grande da Mãe Soberana, marcada para o dia 01 de maio, encerra os festejos religiosos com o regresso da imagem de Nossa Senhora até à sua ermida e constitui o momento mais alto das celebrações em honra da Padroeira da cidade, momento que movimenta milhares de fiéis de todo o Algarve e arredores.

É entre “Vivas”, lenços a acenar, foguetes e o acompanhamento da Banda Filarmónica que se realiza o derradeiro percurso, representando uma enorme demonstração de fé, especialmente por parte dos “homens do andor”, que apesar das adversidades do terreno, do peso do palanquim e por vezes em condições climatéricas adversas, persistem na sua missão.

Para terminar as celebrações, no dia da Festa Grande, decorre à meia-noite o tradicional espetáculo fogo-de-artifício que anima turistas e locais.

A Comissão de Festas da Paróquia de São Sebastião e a Câmara Municipal de Loulé são os responsáveis pela organização das procissões.