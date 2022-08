Festas da Nossa Senhora da Assunção celebradas em Cacela Velha

As Festas em Honra da Nossa Senhora da Assunção, em Cacela Velha, estão de regresso este ano entre os dias 13 e 15 de agosto, anunciou a autarquia.

No primeiro dia os festejos têm início pelas 18:00 com a abertura da quermesse, bazar e bar, enquanto a partir das 20:00 decorre a novena e oração de vésperas e a missa. Pelas 21:30 sobe ao palco o acordeonista Acílio Palma.

No dia 14 de agosto as festas começam pela manhã, às 10:00, com uma missa. À tarde, pelas 17:00, abre novamente a quermesse, bazar e bar com nova e oração de vésperas agendada para as 18:00. Às 21:00 Cacela Velha acolhe uma atuação de Ângelo Correia.

O último dia ficará marcado pela abertura da quermesse, bazar e bar às 18:00 e a missa da solenidade uma hora depois.

O ponto alto das celebrações, a procissão com banda filarmónica, decorrerá às 19:00, seguida da atuação do grupo Sons do Sul às 21:00 e uma noite de fados com Nádia Catarro, Luís Saturnino e João Leote às 22:00.