Festival de Música Africana do Algarve está de regresso a Faro

Após dois anos de pausa forçada pela pandemia, o Festival de Música Africana do Algarve, um dos maiores eventos de música africana de Portugal, está de regresso a Faro, em mais uma parceria da Casa de Angola no Algarve e RDP África, anunciou a orgasnização.

Esta edição terá lugar no dia 20 de agosto, pelas 20H00, na Doca de Faro, e contará com a presença de grandes grupos musicais, como Kakana com Wazimbo (Moçambique), África Negra (São Tomé e Príncipe), Elida Almeida (Cabo Verde) e o consagrado cantor angolano Eduardo Paím.

O Festival tem o apoio da Câmara Municipal de Faro, Embaixada da República de Angola, em Lisboa, União de Freguesias de Faro, AmbiFaro e Oásis Tv, sendo patrocinadores, o CIMA SA, Fórum Algarve, Moto Clube de Faro e Cafés Delta.