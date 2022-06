Freguesia de Altura celebra hoje o seu 29.º aniversário

A freguesia de Altura, no concelho de Castro Marim, celebra hoje, dia 11 de junho, o seu 29.º aniversário com várias atividades, que terminam com uma noite de fados, anunciou a autarquia.

Às 17:30 decorrerá um Porto de Honra com música ambiente a cargo de Bruno Correia, seguido de uma sessão solene pelas 18:00.

Meia hora depois será apresentado o projeto “1-ª Fase da Rua da Alagoa” e também da maquete do Parque Infantil.

Ao final da tarde, pelas 19:15, será inaugurado o novo espaço de tertúlia e lazer, com um beberete e convívio às 19:45.

A programação termina em grande, com uma noite de fados protagonizada por Melissa Simplício, José Manuel Ferreira, Valentim Filipe e Nuno Martins, no Salão Paroquial.