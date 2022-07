GNR apreende armas a suspeito de violência doméstica em Loulé

A GNR apreendeu na terça-feira, dia 12 de julho, em Loulé, armas e munições a um homem que foi constituído arguido por ser suspeito de violência doméstica conta a companheira, anunciou a corporação policial.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Faro concluíram que “o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua companheira, de 27 anos, com quem mantinha um relacionamento há cerca de quatro anos”, precisou a GNR num comunicado.

Posteriormente, no âmbito de buscas a um domicílio e a um veículo, as autoridades apreenderam “uma caçadeira de calibre 12, uma carabina, um aerossol de defesa (gás pimenta), 18 munições, 15 cartuchos ‘zagalote’, nove munições de 9 milímetros e quatro cartuchos de calibre 12”.

A mesma fonte esclareceu ainda que o suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.