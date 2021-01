GNR deteve homem suspeito de traficar droga em Lagoa

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na sexta-feira um homem suspeito de traficar droga no concelho de Lagoa e apreendeu 400 doses de haxixe, anunciou a força de segurança.

Em comunicado, a GNR refere que o homem, de 36 anos, foi detido depois de desobedecer à ordem de paragem dos militares e de se ter colocado em fuga durante uma operação de fiscalização rodoviária, na zona do Parchal.

“Durante a fuga, o suspeito arremessou pela janela dois objetos que embateram num veículo que estava estacionado na via pública […] tendo os militares verificado que se tratava de duas embalagens que continham produto estupefaciente”, indicou a guarda.

A operação culminou com a apreensão da viatura, 400 doses de haxixe, 276 euros em numerário e um telemóvel. O homem foi ouvido no sábado em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Portimão, tendo ficado em liberdade a aguardar julgamento com termo de identidade e residência.

